В Конгрессе США сочли сожаления Зеленского за извинения

Джонсон: Сожаления Зеленского является тем, что нужно было сказать

Сожаления, которые президент Украины Владимир Зеленский выразил в соцсетях после скандала в Белом доме, можно счесть за извинения. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью Fox Business.

«Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать. Он, по сути, извинился перед президентом за то, что произошло в Овальном кабинете», — рассказал Джонсон.

Ранее Зеленский прокомментировал скандал в Овальном кабинете Белого дома, произошедший 28 февраля. Он выразил сожаления по поводу случившегося, а также заявил о готовности работать с Дональдом Трампом для урегулирования конфликта.

