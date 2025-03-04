«Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

Зеленский заявил, что готов работать над миром под руководством Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал в Овальном кабинете Белого дома, произошедший 28 февраля. Украинский лидер выразил сожаления по поводу случившегося и заявил о готовности работать с президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта.

Зеленский попытался извиниться перед Трампом и выразил благодарность США

Президент Украины заявил, что состоявшиеся в Белом доме переговоры прошли не так, как предполагалось. В связи с чем он выразил сожаления.

Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пришло время все исправить Владимир Зеленский президент Украины

Также он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами в будущем и заявил о готовности «работать под сильным лидерством президента Трампа».

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за оказываемую Украине помощь, в том числе за поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам политика, они изменили ситуацию на поле боя.

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Зеленский заявил о готовности к переговорам

Украинский лидер заявил о готовности к переговорам для мирного урегулирования конфликта на территории страны. По его словам, именно украинцы больше всего хотят этого.

Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы Владимир Зеленский президент Украины

В качестве первого этапа Зеленский предложил освободить пленных, а также объявить перемирие в воздухе и на море. «Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и работать с США над заключением сильной окончательной сделки», — добавил он.

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Зеленский согласился подписать соглашение о полезных ископаемых с США

В заключение президент Украины заявил о готовности подписать соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном. «Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате», — написал Зеленский.

По его словам, Киев рассматривает этот документ «как шаг на пути к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности».

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Визит Зеленского в США завершился скандалом

На прошлой неделе Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США. Однако при обсуждении прекращения огня на Украине украинский лидер перебил Трампа. Последний, в свою очередь, велел гостю заткнуться. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а Трамп заявил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры. Скандал привел к срыву сделки по редкоземельным металлам.

Кроме того, американский лидер и вице-президент США и Джей Ди Вэнс обвинили президента Украины в неуважении и неблагодарности. После этого Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с украинским коллегой, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта.