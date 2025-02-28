Зеленский перебил Трампа при обсуждении прекращения огня на Украине

Владимир Зеленский перебил президента США Дональда Трампа при обсуждении прекращения огня на Украине в ходе переговоров в Белом доме в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер попытался возразить словам Зеленского, что прекращение активных боевых действий на Украине «не сработает». Однако украинский политик перебил Трампа, заявив, что Киев «никогда не примет остановки огня».

Комментируя сделку по украинским редкоземельным металлам, Зеленский добавил, что «это еще не все».

Зеленский также назвал цель своего визита в США. По его словам, он прибыл в Вашингтон, чтобы спросить, на что готовы Соединенные Штаты.