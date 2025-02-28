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20:10, 28 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский перебил Трампа при обсуждении прекращения огня

Зеленский перебил Трампа при обсуждении прекращения огня на Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Владимир Зеленский перебил президента США Дональда Трампа при обсуждении прекращения огня на Украине в ходе переговоров в Белом доме в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер попытался возразить словам Зеленского, что прекращение активных боевых действий на Украине «не сработает». Однако украинский политик перебил Трампа, заявив, что Киев «никогда не примет остановки огня».

Комментируя сделку по украинским редкоземельным металлам, Зеленский добавил, что «это еще не все».

Зеленский также назвал цель своего визита в США. По его словам, он прибыл в Вашингтон, чтобы спросить, на что готовы Соединенные Штаты.

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