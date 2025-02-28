Зеленский назвал цель своего визита в США

Зеленский приехал в США спросить, на что готов Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США, чтобы спросить, на что готов американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил во время своего визита в Вашингтон, передает украинское издание «Зеркало Недели» в своем Telegram-канале.

«Я понимаю, на что готова Европа. Я хочу спросить президента Трампа, на что готовы США», — сказал он.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США 28 февраля. Дональд Трамп встретил его на крыльце Белого дома.

В ходе встречи американский лидер заявил, что стороны переговоров достаточно близки к заключению договоренностей по мирному урегулированию на Украине. Он также призвал Киев к прекращению огня.