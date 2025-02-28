Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 28 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

«Страна.ua»: Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Nathan Howard / Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в Вашингтоне на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский приехал в Белый дом. Трамп встретил его на крыльце», — говорится в публикации.

Самолет с украинским политиком прибыл в США в ночь на 28 февраля. Он вылетел из ирландского аэропорта Шаннон и приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Ранее сообщалось, что после переговоров Зеленского и Трампа в Овальном кабинете политики посетят ланч. Далее они отправятся на церемонию подписания сделки по украинским недрам и выступят перед СМИ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

      Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше