Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

«Страна.ua»: Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в Вашингтоне на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский приехал в Белый дом. Трамп встретил его на крыльце», — говорится в публикации.

Самолет с украинским политиком прибыл в США в ночь на 28 февраля. Он вылетел из ирландского аэропорта Шаннон и приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Ранее сообщалось, что после переговоров Зеленского и Трампа в Овальном кабинете политики посетят ланч. Далее они отправятся на церемонию подписания сделки по украинским недрам и выступят перед СМИ.