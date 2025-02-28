В Киеве раскрыли новые подробности подписания Украиной и США соглашения по недрам

Зеленский и Трамп подпишут сделку по украинским недрам около 21:00 28 февраля

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов 28 февраля, около 20:00 по киевскому времени (21:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на офис президента (ОП) Украины.

«В 16:30 (17:30 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») президент Украины встретится с сенаторами [США], после чего отправится в Белый дом, где будет около 18:00 (19:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Переговоры с Трампом пройдут в Овальном кабинете, в начале встречи предполагаются краткие заявления для СМИ», — говорится в публикации.

Далее запланирован рабочий ланч Зеленского и Трампа. После этого политики отправятся на церемонию подписания сделки по украинским недрам и выступят перед СМИ.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в рамках соглашения с Вашингтоном требует системы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные базы. По его словам, Украина также хочет получить от Соединенных Штатов инвестиции в свой военно-промышленный комплекс.