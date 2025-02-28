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10:58, 28 февраля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского озвучили требования в обмен на полезные ископаемые

Подоляк: Украина требует системы ПРО и ракетные базы в рамках сделки по недрам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Украина требует системы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные базы в рамках сделки с США об использовании полезных ископаемых. Об этом заявил советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

Подоляк озвучил требования Киева в сфере безопасности в обмен на полезные ископаемые и указал, что гарантии должны носить «реальный характер». «В дополнительном соглашении о гарантиях безопасности как раз необходимо проговорить, как именно мы будем получать необходимые инструменты для продолжения военных действий», — подчеркнул советник ОП.

По словам Подоляка, Украина рассчитывает получить от США в рамках сделки по недрам порядка 15-20 систем ПРО с необходимыми боеприпасами, а также ракетные базы с соответствующим количеством ракет и разведывательными данными по объектам на территории России. Также Киев потребует перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс.

Ранее Подоляк сообщил о двух дополнительных соглашениях с США в рамках сделки по редкоземельным металлам. Советник ОП отметил, что это соглашение откроет для Украины «двери к историко-стратегическому партнерству».

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