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10:03, 28 февраля 2025Бывший СССР

Самолет с Зеленским прибыл в США

Президентский самолет с Зеленским прибыл в США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленский ночью приземлился в США на авиабазе Эндрюс. Об этом следует из данных сервиса отслеживания полетов FlightAware.

Как отмечается, президентский борт A319 вылетел из аэропорта Шаннон в Ирландии и приземлился около двух часов ночи по московскому времени в штате Мэриленд.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным ресурсам с Зеленским. Он добавил, что достиг с украинским лидером понимания, а также уточнил, что сделка будет выгодна Украине. Трамп пообещал, что американские представители на территории республики «будут копать».

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