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00:11, 28 февраля 2025Мир

Трамп анонсировал подписание соглашения с Зеленским по редкоземельным металлам

Трамп в пятницу подпишет с Зеленским соглашение о ресурсах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным ресурсам с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произойдет в пятницу, во время визита политика в Вашингтон, передает РИА Новости.

«Он будет здесь завтра в первой половине дня, и мы подпишем историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа», — сказал американский лидер.

Он добавил, что достиг с Зеленским понимания, а также отметил, что сделка будет выгодна Украине. Трамп пообещал, что американские представители на территории республики «будут копать».

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Днем 26 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует планы Зеленского подписать с Соединенными Штатами сделку по редкоземельным металлам.

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