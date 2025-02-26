В Кремле ответили на вопрос о планах Зеленского подписать с США сделку по металлам

Песков: Кремль не комментирует планы Украины подписать с США сделку по металлам

Кремль не комментирует планы Владимира Зеленского подписать с Соединенными Штатами сделку по добыче Вашингтоном редкоземельных металлов на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет, мы только слышали, что вроде Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон, скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое — посмотрим», — ответил официальный представитель Кремля.

Ранее стала известна возможная дата подписания соглашения между Украиной и США о редкоземельных металлах. Как рассказал Agence France-Presse (AFP) высокопоставленный украинский чиновник, сделка может быть заключена в пятницу, 28 февраля.