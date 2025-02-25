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22:56, 25 февраля 2025Мир

Названа возможная дата подписания сделки США и Украины по металлам

AFP: США и Украина могут подписать соглашение по металлам 28 февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США и Украина могут подписать соглашение по редкоземельным металлам в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее стало известно о согласии Украины заключить с США сделку по добыче полезных ископаемых. По данным СМИ, Киев выразил готовность подписать договор после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов. При этом соглашение не включает в себя гарантии безопасности, на которых изначально настаивала украинская сторона.

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