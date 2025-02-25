Стало известно о согласии Украины на сделку с США по полезным ископаемым

Financial Times: Украина согласилась на сделку с США по полезным ископаемым

Украина согласилась на сделку с США по добыче в стране полезных ископаемых. Об этом сообщает Financial Times.

По информации СМИ, Киев выразил готовность подписать договор после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов. Окончательное соглашение предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых, а также сопутствующей логистики.

При этом в договор не входят ресурсы, которые уже пополняют казну украинского правительства, то есть он не будет распространяться на текущую деятельность «Нафтогаза» и «Укрнафты», крупнейших производителей газа и нефти. Однако под вопросом остался вопрос доли США в фонде и условия сделок о «совместном владении». Ожидается, что он будет урегулирован в последующих соглашениях.

Также в соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложенная Вашингтоном сделка по доступу к украинским ресурсам является грабежом. При этом политик порекомендовал Киеву на нее согласиться.