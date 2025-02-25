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16:13, 25 февраля 2025Мир

Борис Джонсон призвал Украину согласиться на «грабеж» США

Борис Джонсон: Сделка с США по ресурсам — грабеж, но Украине стоит согласиться
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Предложенная США сделка по доступу к украинским ресурсам является грабежом, но Киеву стоит на нее согласиться. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Politico.

«Да, если посмотреть с одной стороны, это грабеж», — отметил Джонсон.

Экс-премьер сравнил американское предложение с ленд-лизом (система, по которой США оказывали помощь союзникам по Второй мировой войне — прим. «Ленты.ру»), который, по мнению Джонсона, также сравним с грабежом. При этом он отметил, что Украине следует согласиться с новым вариантом сделки, так как он является более выгодным для Киева.

Ранее США убрали из соглашения с Украиной о полезных ископаемых пункт о полном контроле над инвестиционным фондом, куда должны будут перечисляться доходы от украинских ресурсов.

Позже издание The New York Times сообщило, что США и Украина близки к заключению сделки, которая предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов, однако не гарантирует Украине безопасность.

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