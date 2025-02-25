На Западе узнали о скором соглашении США и Украины без гарантий безопасности

NYT: Новая версия соглашения США по металлам не гарантирует безопасность Украины

США и Украина близки к заключению соглашения по металлам, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов, однако оно не гарантирует Украине безопасность. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Новая версия соглашения, с которой ознакомилась газета, содержит более выгодные условия для Киева по сравнению с предыдущими проектами, но она не включает гарантии безопасности, которых просила Украина.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, обсуждения между сторонами продолжаются и условия сделки все еще могут быть изменены.

«Это экономическое соглашение с Украиной не будет гарантией будущей помощи в войне и не будет включать никаких обязательств по размещению американского персонала в регионе», — рассказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом призвал Украину согласиться на сделку по редкоземельным металлам. По словам политика, это является единственным способом получить от Вашингтона гарантии «участия в игре».