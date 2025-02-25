Макрон: Сделка по металлам позволит Киеву получить гарантии безопасности от США

Сделка по редкоземельным металлам позволит Украине получить надежные гарантии безопасности от США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News.

«Сначала нам нужно заключить перемирие и за это время мы сможем договориться о гарантиях безопасности, а США заключат сделку по добыче полезных ископаемых, что является одним из лучших способов добиться от США приверженности», — рассказал глава государства.

Макрон резюмировал, что выполнение этого условия является единственным способом получить от США надежные гарантии «участия в игре», под которой он подразумевал действия Вашингтона по мирному урегулированию на Украине.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США и другим западным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии. Российский лидер подчеркнул, что на этих территориях есть определенные запасы.