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01:00, 25 февраля 2025Мир

Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

Путин: Россия готова предложить США сотрудничество по редкоземельным металлам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Москва готова предложить США и другим западным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает «Россия 1».

Политик отметил, что на этих территориях есть определенные запасы.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории», — указал он.

Ранее издание Axios писало, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о соглашении по редкоземельным металлам. Согласно документу Украина уступит часть своих недр ради компенсации оказанной ей поддержки.

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