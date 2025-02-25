Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

Путин: Россия готова предложить США сотрудничество по редкоземельным металлам

Москва готова предложить США и другим западным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает «Россия 1».

Политик отметил, что на этих территориях есть определенные запасы.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории», — указал он.

Ранее издание Axios писало, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о соглашении по редкоземельным металлам. Согласно документу Украина уступит часть своих недр ради компенсации оказанной ей поддержки.