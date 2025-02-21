Сделку США и Украины по металлам описали словами «пан или пропал»

Axios: Отказ Киева от соглашения по недрам усугубит кризис между Украиной и США

Вашингтон и Киев продолжают вести переговоры о соглашении по редкоземельным металлам, согласно которым Украина уступит часть своих недр ради компенсации оказанной ей поддержки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

По информации издания, официальные лица США и Украины всю ночь до утра 21 февраля вели переговоры в попытках заключить соглашение. Отказ Киева идти навстречу усугубит кризис между Украиной и США.

«Решение теперь — за президентом Украины Владимиром Зеленским, если он откажется от предложения, кризис между США и Украиной углубится. Американский источник назвал это "сценарием для Украины из серии — пан или пропал"», — такими словами описали предполагаемую сделку в Axios.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях заключить сделку с Украиной, в рамках которой «они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары». По его словам, он хочет обеспечить безопасность поставок и готов в этом помогать.

План Трампа, по которому Киев будет гасить задолженность, уже назвали «экономической колонизацией» страны и подчеркнули, что объем требуемых американским лидером выплат превосходит репарации, которых потребовали от Германии после Первой мировой войны. Украинское издание «Европейская правда» обвинило Вашингтон в шантаже. Журналисты подчеркнули, что требование Вашингтона о возмещении расходов на помощь Украине противоречит основам международных отношений.

Позднее стало известно, что администрация Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения о полезных ископаемых. Несколько помощников президента Украины Владимира Зеленского попросили его подписать обновленное соглашение. По их мнению, это поможет украинским властям избежать дальнейшего столкновения с президентом США Дональдом Трампом, а также позволит американскому лидеру обосновать дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.