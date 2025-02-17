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20:38, 17 февраля 2025Мир

Раскрыты планы США по экономической колонизации Украины

Telegraph: США планируют экономическую колонизацию Украины после конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США планируют экономическую колонизацию Украины по окончании конфликта с Россией. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на текст соглашения.

Как следует из имеющегося в распоряжении редакции документа от 7 февраля 2025 года, США и Украина создадут совместный инвестиционный фонд. При этом американцы будут иметь полный доступ к «минеральным ресурсам, нефтегазовым ресурсам, портам и другой инфраструктуре» Украины, получая 50 процентов от всех ее доходов.

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«Этот пункт означает: сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — заявил The Telegraph источник, знакомый с ходом американско-украинских переговоров.

Ранее спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не будет навязывать президенту Владимиру Зеленскому мирный договор с Москвой.

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