США передали Украине «улучшенную» сделку по ресурсам

Axios: США передали Украине улучшенный проект сделки по полезным ископаемым

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также трех осведомленных источников.

Отмечается, что этот вариант сделки выглядит более вероятным. Один из собеседников издания сообщил, что несколько помощников президента Украины Владимира Зеленского попросили его подписать обновленное соглашение. По их мнению, это поможет украинским властям избежать дальнейшего столкновения с президентом США Дональдом Трампом, а также позволит американскому лидеру обосновать дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.

По данным издания, в новой версии соглашения были учтены некоторые опасения Зеленского. Так, были удалены некоторые пункты, которые касались Украины, в том числе о том, что сделка находилась в юрисдикции суда Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что в настоящий момент Киев не ведет переговоры с США по соглашению о праве на добычу полезных ископаемых. По словам украинского вице-премьера Ольги Стефанишины, украинские власти все равно надеется заключить сделку по недрам в будущем.