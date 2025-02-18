Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:01, 18 февраля 2025Бывший СССР

Украина приостановила переговоры с США по недрам

Вице-премьер Стефанишина: Киев не ведет переговоры по соглашению о недрах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В настоящий момент Киев не ведет переговоры с США по соглашению о праве на добычу полезных ископаемых. О приостановке переговоров с Вашингтоном сообщила в беседе с The Guardian украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

«[В настоящий момент] Украина не ведет переговоры о заключении сделки», — приводятся в публикации слова политика.

Она добавила, что Украина не отказывается от подписания договора, Киев надеется заключить сделку по недрам в будущем.

Ранее украинские чиновники назвали ошибкой заявления президента Украины Владимира Зеленского о недрах. В разговоре с британской прессой неназванный чиновник подчеркнул, что политик должен был «совершенно ясно» заявить, что эти ресурсы связаны с предоставлением Вашингтоном гарантий безопасности Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      Российская певица не прошла на «Евровидение-2025»

      Утренняя сессия переговоров России и США закончилась

      В Британии сравнили условия сделки Украины и США с репарациями Германии

      Захарова рассказала о конце Запада как эталона демократии и безопасности

      Второй за месяц россиянин подхватил опасного паразита во время поездки в Азию

      Потребность России в кадрах оценили

      Подростков арестовали за стрельбу по сделавшему им замечание россиянину

      Иностранные заказчики оценили российскую установку «Джигит»

      Номинированный на «Оскар» режиссер пожаловался на отсутствие дохода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше