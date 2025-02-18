Украина приостановила переговоры с США по недрам

Вице-премьер Стефанишина: Киев не ведет переговоры по соглашению о недрах

В настоящий момент Киев не ведет переговоры с США по соглашению о праве на добычу полезных ископаемых. О приостановке переговоров с Вашингтоном сообщила в беседе с The Guardian украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

«[В настоящий момент] Украина не ведет переговоры о заключении сделки», — приводятся в публикации слова политика.

Она добавила, что Украина не отказывается от подписания договора, Киев надеется заключить сделку по недрам в будущем.

Ранее украинские чиновники назвали ошибкой заявления президента Украины Владимира Зеленского о недрах. В разговоре с британской прессой неназванный чиновник подчеркнул, что политик должен был «совершенно ясно» заявить, что эти ресурсы связаны с предоставлением Вашингтоном гарантий безопасности Киеву.