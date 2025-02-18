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11:48, 18 февраля 2025Бывший СССР

Украинские чиновники назвали ошибкой заявления Зеленского о недрах

FT: Украинские чиновники жалеют из-за высказываний Зеленского о сделке по недрам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские чиновники жалеют из-за высказываний президента страны Владимира Зеленского о соглашении с США по использованию полезных ископаемых. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц в Киеве.

«Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано (...) они потеряли контроль над нарративом», — заявил один из собеседников издания.

Как пишет FT, официальные лица в Киеве назвали ошибкой подход Зеленского к сделке по недрам с США. Один из источников газеты подчеркнул, что политик должен был «совершенно ясно» заявить, что эти ресурсы связаны с предоставлением Вашингтоном гарантий безопасности Киеву.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко оценил в разговоре с «Лентой.ру» перспективы реализации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. По мнению политолога, реализация соглашения требует проведения геологоразведочных работ и многомиллиардных инвестиций.

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