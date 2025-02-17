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19:47, 17 февраля 2025Бывший СССР

На Украине обвинили США в шантаже из-за ресурсов

На Украине обвинили США в шантаже при обсуждении ресурсной сделки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phawat / Shutterstock / Fotodom

США шантажировали украинские власти при обсуждении ресурсной сделки, которое состоялось во время Мюнхенской конференции по безопасности. В шантаже Вашингтон обвинило украинское издание «Европейская правда».

Как сообщили журналисты со ссылкой на украинские и американские источники, представители США требовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленного подписания документов о передаче Вашингтону редкоземельных металлов. При этом они заявили, что без заключения соглашения встреча украинского лидера с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом будет невозможна.

Как рассказали собеседники издания, США не были готовы менять условия сделки, когда узнали о нежелании Киева подписывать соглашение в представленном Зеленскому виде. «После того как Украина в поисках компромисса передала американцам доработанный вариант соглашения, те в ответ отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием — или подписываете то, что мы дали, или ничего», — говорится в тексте статьи.

Кроме того, отмечается, что нежелание проводить встречу с вице-президентом США на фоне готовности президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией без согласования шагов с Украиной Киев воспринимает как шантаж, связанный с мирными переговорами.

Журналисты также подчеркнули, что требование Вашингтона о возмещении расходов на помощь Украине противоречит основам международных отношений. «Есть ли политически возможный вариант, когда Вашингтон возвращает свои расходы и "в довесок" получает в управление украинские недра, а Евросоюз, к которому Украина планирует присоединиться, не получает ничего? Вопрос риторический», — написали они.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Он объяснил, что документ не готов, «не готов защитить нас и наши интересы».

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