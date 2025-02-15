Зеленский отказался подписывать соглашение о доступе США к ресурсам

Зеленский отказал вице-президенту США Вэнсу подписать соглашение об ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине. Трансляция выступления велась на его официальном YouTube-канале.

Во время общения с прессой на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что соглашение подписывается на уровне министров, однако как президент он вправе повлиять на качество документа.

«Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы», — отметил он.

В Мюнхене после встречи с Вэнсом, с которой тот, по данным источников, вышел покрасневшим, Зеленский отметил, что «команды продолжат работу над документом». По данным Reuters, украинский лидер «почувствовал, что его необоснованно просят подписать что-то, чего у него не было возможности прочитать».