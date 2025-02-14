Зеленский прокомментировал встречу с вице-президентом США

Зеленский о встрече с Вэнсом: Наши команды продолжают работать над документами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с вице-президентом США Вэнсом. Пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Наши команды продолжат работу над документом», — отметил украинский лидер, комментируя предложенное США соглашение о природных ресурсах.

Подчеркивается, что политики рассмотрели много ключевых вопросов. Зеленский отметил, что с нетерпением ждет генерала Кита Келлога на Украине для дальнейших совещаний и «более глубокой оценки ситуации на местах».

Ранее президент Украины положительно оценил свою первую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, прошедшую на полях конференции по безопасности в Мюнхене.