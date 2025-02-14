Зеленский рассказал об итогах встречи с Вэнсом в Мюнхене

Зеленский: Первая встреча с Вэнсом в Мюнхене была хорошей

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил свою первую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, прошедшую на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом он заявил журналистам по итогам мероприятия, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы очень благодарны за американскую поддержку, президенту [США Дональду] Трампу. У нас был хороший разговор сегодня, наша первая встреча, не последняя, я уверен», — отметил украинский лидер.

Зеленский также выразил мнение, что Киеву и Вашингтону необходимо больше говорить и больше работать друг с другом, в том числе при подготовке плана по урегулированию украинского конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратил внимание, что в своей речи в Мюнхене Вэнс не упомянул Украину. По его словам, это является плохим звонком для Киева.