В Киеве услышали плохой звонок для Украины в речи вице-президента США в Мюнхене

Гончаренко: Вэнс не упомянул Украину в речи в Мюнхене, это плохой звонок

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи на полях конференции по безопасности в Мюнхене не упомянул Украину, что является плохим звонком для Киева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».

Парламентарий выразил мнение, что выступление Вэнса было эпохальным. По его словам, присутствовавшие на мероприятии европейские политики воспринимали его заявления как «объявление войны».

«Глобально — Украина рассматривается США как такой же вассал, как и Евросоюз (ЕС), но еще более проблемный. Потому ЕС должен заплатить и решить эту проблему. Мы в очень сложной ситуации, и никто кроме нас нам не поможет. Это нужно понимать», — оценил положение Киева Гончаренко.

Вечером 14 февраля стало известно о встрече Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.