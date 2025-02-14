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19:57, 14 февраля 2025Бывший СССР

Встреча Зеленского и Вэнса началась в Мюнхене

В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Leah Millis / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса началась в Мюнхене. Об этом передает «РБК-Украина».

Как отмечает издание, о начале встречи сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«В Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Вэнса была перенесена. Отмечается, что перенос встречи связан с доработкой проекта меморандума о партнерстве по полезным ископаемым.

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