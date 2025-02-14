Встреча Зеленского и Вэнса началась в Мюнхене

В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса началась в Мюнхене. Об этом передает «РБК-Украина».

Как отмечает издание, о начале встречи сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«В Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Вэнса была перенесена. Отмечается, что перенос встречи связан с доработкой проекта меморандума о партнерстве по полезным ископаемым.