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12:54, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский и Вэнс перенесли встречу

Встреча Зеленского и Вэнса в Мюнхене была перенесена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене была перенесена. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что перенос встречи связан с доработкой проекта меморандума о партнерстве по полезным ископаемым. Время встречи назначено на 17:00.

Как отмечает издание «Страна.ua», решение о переносе встречи, судя по всему, было принято в последний момент, поскольку журналистов уже начали пускать на место ее проведения.

Ранее стало известно, что Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам команды Вэнса, встреча была запланирована, но не состоялась из-за разногласий в расписании с немецкой стороной.

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