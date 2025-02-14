Зеленский и Вэнс перенесли встречу

Встреча Зеленского и Вэнса в Мюнхене была перенесена

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене была перенесена. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что перенос встречи связан с доработкой проекта меморандума о партнерстве по полезным ископаемым. Время встречи назначено на 17:00.

Как отмечает издание «Страна.ua», решение о переносе встречи, судя по всему, было принято в последний момент, поскольку журналистов уже начали пускать на место ее проведения.

Ранее стало известно, что Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам команды Вэнса, встреча была запланирована, но не состоялась из-за разногласий в расписании с немецкой стороной.