Вице-президент США отказался встретиться с Шольцем

Politico: Вэнс отказался встретиться с Шольцем на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Politico.

«Нам не нужно его видеть, он недолго пробудет канцлером», — сказал бывший американский чиновник о размышлениях американского вице-президента.

Неназванный немецкий чиновник подтвердил, что политики действительно не встретятся на конференции, но напомнил, что Вэнс и Шольц уже провели встречу во время саммита по искусственному интеллекту в Париже 10 февраля. «Однако, учитывая, насколько существенно с тех пор изменились геополитические события — в частности, президент США Дональд Трамп полностью отстранил Европу от обсуждения мирного плана по Украине и его условий со своим российским коллегой Владимиром Путиным, — а также тот факт, что Шольц является лидером принимающей страны, отсутствие встречи с Вэнсом поразительно», — говорится в материале.

По словам команды Вэнса, встреча была запланирована, но не состоялась из-за разногласий в расписании с немецкой стороной. «Два лидера вели переговоры о проведении дополнительной встречи в Мюнхене, но, к сожалению, эта встреча так и не была подтверждена из-за конфликта в расписании», — сказал в своем заявлении пресс-секретарь Уильям Мартин.

Ранее Вэнс заявил, что переговоры Трампа и Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. Он отметил, что у Трампа «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования украинского конфликта.