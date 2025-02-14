Вице-президент США призвал готовиться к «шокирующей» сделке по Украине

Вэнс о переговорах Трампа и Путина: сделка по Украине шокирует многих людей

Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей (...) Он [Трамп] скажет: "Все на повестке, давайте договариваться"», — сказал американский вице-президент.

По словам Вэнса, у Трампа «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Он также отметил, что пока рано говорить о том, какая часть Украины останется у России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. Политик уточнил, что эти детали необходимо будет проработать на мирных переговорах. «Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — заключил он.

Ранее Вэнс назвал условие пересмотра отношений с Россией. Он подчеркнул, что это произойдет в случае урегулирования конфликта на Украине.