Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 14 февраля 2025Мир

Вице-президент США призвал готовиться к «шокирующей» сделке по Украине

Вэнс о переговорах Трампа и Путина: сделка по Украине шокирует многих людей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Rebecca Droke / Reuters

Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей (...) Он [Трамп] скажет: "Все на повестке, давайте договариваться"», — сказал американский вице-президент.

По словам Вэнса, у Трампа «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Он также отметил, что пока рано говорить о том, какая часть Украины останется у России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. Политик уточнил, что эти детали необходимо будет проработать на мирных переговорах. «Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — заключил он.

Ранее Вэнс назвал условие пересмотра отношений с Россией. Он подчеркнул, что это произойдет в случае урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США призвал готовиться к «шокирующей» сделке по Украине

      Эстония примет меры против опасных для ее инфраструктуры судов

      В России почти иссякли запасы популярных иномарок

      Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова рассказал о причине конфликта

      Трех иностранцев объявили в розыск по делу о контрабанде кокаина в Россию

      Кит проглотил юношу на глазах у его отца

      Сборная США по хоккею разгромила Финляндию на Турнире четырех наций

      Российские войска продвинулись на ореховском направлении

      В РАН высказались за беременность после первого же секса

      Трампа обязали возобновить международную помощь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше