Вице-президент США назвал условие пересмотра отношений с Россией

Вэнс: Отношения с Россией будут пересмотрены в случае урегулирования на Украине

Отношения США и России будут пересмотрены в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине», — утверждается в публикации.

В интервью американский вице-президент заявил, что администрация президента США Дональда Трампа попытается убедить Россию в том, что она добьется большего в результате мирных переговоров, чем при продолжении боевых действий.

В ходе беседы с изданием Вэнс также сообщил, что американские власти допускают отправку войск на Украину и введение новых санкций против России.