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07:35, 14 февраля 2025Мир

Вице-президент США допустил ввод американских войск на Украину

Вице-президент США Вэнс допустил отправку американских войск на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Власти США допускают отправку американских войск на Украину и введение новых санкций против России. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, вариант использования «экономических и, конечно же, военных» рычагов воздействия на Москву «остается на рассмотрении». К их применению может привести отказ РФ от мирного урегулирования конфликта.

При этом Вэнс отметил, что пока о гарантиях безопасности для Украины говорить слишком рано, поскольку этот вопрос еще будет обсуждаться на переговорах. «Существуют различные формулировки, конфигурации, но нам важно, чтобы Украина обладала суверенной независимостью», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил возможность уступок России на переговорах по Украине. «Пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть нет, все зависит от того, что произойдет», — сказал он.

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