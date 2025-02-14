Трамп оценил возможность уступок России на переговорах по Украине

Поскольку переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще не начались, обсуждать возможные уступки России пока рано, считает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он высказался об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.
«Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет», — заявил американский президент.
«Что касается НАТО, то еще за много лет до [правления] президента [России Владимира] Путина я слышал, что Россия никогда не согласится на это, и я думаю, что Украина знала об этом, потому что Украина не была в НАТО и никогда не просила об этом до недавнего времени», — добавил Трамп.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичным требование Украины вернуться к границам 2014 года. Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта