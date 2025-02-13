Генсек НАТО отрекся от обещаний включить Украину в альянс

Генеральный секретарь НАТО Рютте отрекся от обещаний включить Украину в альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отрекся от своих прежних обещаний включить Украину в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО», — указал он после заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

По его словам, членство Украины в НАТО никогда не рассматривалось как часть мирной сделки. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп высказался однозначно против вступления Украины в НАТО, назвав эту идею «непрактичной».

При этом ранее Марк Рютте утверждал, что Украина станет 33-м членом НАТО, если никакая другая страна ее не опередит. Однако при любом исходе ее членство в альянсе, по его мнению, было предопределено в будущем.