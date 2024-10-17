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13:34, 17 октября 2024Мир

Генсек НАТО назвал условие становления Украины членом альянса

Генсек НАТО Рютте: Украина станет 33-м членом альянса, если никто не вынырнет

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина станет 33-м членом Североатлантического альянса, если «никто не вынырнет» перед ней. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем», — рассказал генсек военного блока.

Ранее Рютте заявил, что Украина вступит в НАТО, «когда придет время», и Североатлантический альянс делает все для ускорения этого момента. Таким образом он отреагировал на вопрос украинских журналистов о том, стоит ли ожидать вступление Киева в военный блок до окончания боевых действий, не дав прямого ответа о принятии Киева.

Кроме того, он заявил, что он не может в полной мере поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. При этом Рютте добавил, что предложенный проект является «сильным сигналом», который Запад принимает.

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      Максим Габриелян
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