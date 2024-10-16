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18:14, 16 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО заявил о невозможности поддержать план Зеленского

Генсек НАТО Рютте: я не могу в полной мере поддержать «план победы» Зеленского
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он не может в полной мере поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это не значит, что я могу сказать, что поддерживаю весь план, это было бы немного сложно, потому что есть много вопросов, которые нам нужно лучше понять», — рассказал генсек Североатлантического альянса.

При этом Рютте добавил, что предложенный проект является «сильным сигналом», который Запад принимает.

Ранее Рютте заявил, что новое командование альянса обеспечит «реальное изменение ситуации» на поле боя для Украины. Он отметил, что новый штаб НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине (NSATU) будет координировать обучение и предоставление военного оборудования Украине партнерами по альянсу.

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      Максим Габриелян
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