Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

Рютте пообещал Киеву перемены на поле боя после создания командования в ФРГ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование альянса обеспечит «реальное изменение ситуации» на поле боя для Украины.

Об этом он сообщил в ходе посещения создаваемого нового штаба НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине (NSATU) в немецком городе Висбаден. В нем, как и на находящихся рядом с ним логистических узлах, будут размещены около 700 военных.

NSATU будет координировать обучение и предоставление военного оборудования Украине партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, а также поможет украинским силам «подготовиться к будущему», как отметили в альянсе.

Фото: Yves Herman / Reuters

Помимо реальных изменений для Украины, новое командование изменит ситуацию и для собственной безопасности НАТО, высказался Рютте.

Генсек также пообещал продолжение поддержки Украины

В ходе первого визита на базу в Висбадене Рютте также подчеркнул, что военно-политический блок продолжит оказывать поддержку Украине.

«Послание заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он [президент России Владимир Путин] не добьется своих целей и Украина победит», — отметил генсек.

Рютте уходил от ответа на вопрос о вступлении Украины в альянс без части территорий

До этого новый генеральный секретарь не ответил прямо на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территорий.

«Я не хочу спекулировать об этом», — указал он. По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены альянса приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим. Он также отметил, что страны — члены Североатлантического альянса считают, что у России не должно быть «права вето в этом вопросе».

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«Украина в конечном счете будет частью НАТО», — добавил он.

Рютте стал генсеком две недели назад

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса 1 октября, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет.

Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании Североатлантического совета в Брюсселе.

Уже 3 октября Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО. Политик заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.