Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:22, 15 октября 2024Мир

Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

Рютте пообещал Киеву перемены на поле боя после создания командования в ФРГ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование альянса обеспечит «реальное изменение ситуации» на поле боя для Украины.

Об этом он сообщил в ходе посещения создаваемого нового штаба НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине (NSATU) в немецком городе Висбаден. В нем, как и на находящихся рядом с ним логистических узлах, будут размещены около 700 военных.

NSATU будет координировать обучение и предоставление военного оборудования Украине партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, а также поможет украинским силам «подготовиться к будущему», как отметили в альянсе.

Фото: Yves Herman / Reuters

Помимо реальных изменений для Украины, новое командование изменит ситуацию и для собственной безопасности НАТО, высказался Рютте.

Генсек также пообещал продолжение поддержки Украины

В ходе первого визита на базу в Висбадене Рютте также подчеркнул, что военно-политический блок продолжит оказывать поддержку Украине.

Материалы по теме:
Зеленский вновь попросил Запад сбивать российские ракеты над Украиной, как это делают в Израиле. Почему ему отказали?
Зеленский вновь попросил Запад сбивать российские ракеты над Украиной, как это делают в Израиле. Почему ему отказали?
4 октября 2024
«Россия представляет угрозу». Как прошел саммит НАТО и почему США снова отказались принимать Украину в альянс?
«Россия представляет угрозу». Как прошел саммит НАТО и почему США снова отказались принимать Украину в альянс?
11 июля 2024

«Послание заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он [президент России Владимир Путин] не добьется своих целей и Украина победит», — отметил генсек.

Рютте уходил от ответа на вопрос о вступлении Украины в альянс без части территорий

До этого новый генеральный секретарь не ответил прямо на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территорий.

«Я не хочу спекулировать об этом», — указал он. По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены альянса приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим. Он также отметил, что страны — члены Североатлантического альянса считают, что у России не должно быть «права вето в этом вопросе».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Украина в конечном счете будет частью НАТО», — добавил он.

Рютте стал генсеком две недели назад

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса 1 октября, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет.

Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании Североатлантического совета в Брюсселе.

Уже 3 октября Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО. Политик заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше