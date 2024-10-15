Генсек НАТО заявил о способности нового командования изменить ход конфликта на Украине

Генсек НАТО Рютте: новое командование по помощи Киеву изменит боевые действия

Новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву изменит боевые действия на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в создаваемый штаб командования, его слова приводятся на официальном сайте альянса.

«Он сказал, что новое командование серьезно изменит ситуацию на поле боя для Украины и "для нашей (НАТО — прим. «Ленты.ру») собственной безопасности"», — утверждается в публикации.

По данным альянса, командование НАТО по содействию безопасности и подготовке украинских войск (NSATU) будет располагаться в немецком городе Висбаден. В новом штабе, как и на находящихся рядом с ним логистических узлах, будут размещены около 700 военных.

Ранее Рютте заявил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на возможные угрозы со стороны России.