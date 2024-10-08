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17:56, 8 октября 2024Мир

Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в альянс без части территории

Рютте не ответил на вопрос о вступлении Украины в альянс без части территории
СюжетРоссия и НАТО:
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не ответил прямо на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территории, контроль над которой Запад признает за Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу спекулировать об этом», — ушел он от ответа.

По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены альянса приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим. Он также отметил, что страны-члены Североатлантического альянса считают, что у России не должно быть «права вето в этом вопросе».

Ранее Рютте призвал страны НАТО поднять планку трат на оборону в два процента от ВВП. Он подчеркнул, что нынешних показателей недостаточно для выполнения целей альянса.

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      Виктория Кондратьева
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