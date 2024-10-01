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11:12, 1 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО вступил в должность

Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Марк Рютте (слева)

Марк Рютте (слева). Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса. Об этом сообщает Reuters.

«Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет», — передает агентство.

Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании Североатлантического совета в Брюсселе.

27 сентября Столтенберг подвел итоги своего 10-летнего пребывания на посту главы Североатлантического альянса. Он добавил, что военный блок не только стал сильнее, но и вырос, поскольку четыре страны — Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция — присоединились к блоку, а Украина «как никогда близка к НАТО».

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      Дарья Устьянцева
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