Новый генсек НАТО вступил в должность

Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса. Об этом сообщает Reuters.

«Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет», — передает агентство.

Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании Североатлантического совета в Брюсселе.

27 сентября Столтенберг подвел итоги своего 10-летнего пребывания на посту главы Североатлантического альянса. Он добавил, что военный блок не только стал сильнее, но и вырос, поскольку четыре страны — Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция — присоединились к блоку, а Украина «как никогда близка к НАТО».