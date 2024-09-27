Столтенберг подвел итоги своего пребывания на посту генсека НАТО

Столтенберг подвел итоги своего 10-летнего пребывания на посту генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подвел итоги своего 10-летнего пребывания на посту главы Североатлантического альянса. Его статья опубликована на сайте организации.

«Это последнее десятилетие, несомненно, стало самым преобразующим для НАТО со времен Холодной войны. Мы укрепили нашу оборону, впервые в нашей истории разместив десятки тысяч боеспособных солдат НАТО на нашем восточном фланге. Теперь у нас есть полмиллиона солдат в состоянии высокой готовности по всему альянсу», — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены альянса значительно увеличили свои инвестиции в оборону, а количество союзников, тратящих не менее 2 процентов своего ВВП на оборону, выросло с трех в 2014 году до 23 в 2024 году.

Он добавил, что НАТО не только стало сильнее, но и выросло, поскольку четыре страны — Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция — присоединились к блоку, а Украина «как никогда близка к НАТО».