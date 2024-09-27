Столтенберг заявил о необходимости более активной поддержки Украины

Столтенберг: НАТО следовало более активно поддерживать Украину

Странам-членам Североатлантического альянса следовало более активно поддерживать Украину, что могло бы предотвратить конфликт с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Atlantic Council.

«О чем бы я сожалел, так это о том, что мы не сделали больше, чтобы помочь Украине. Если бы мы передали Украине больше оружия, мы не можем гарантировать исход этого, но по меньшей мере цена российского вторжения была бы выше и, может, и вовсе бы его не было», — сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия и США могли в прошлом обсудить вопрос расширения Североатлантического Альянса, однако «подобного соглашения никогда не было».

Также Столтенберг отметил, что жители стран-членов Североатлантического альянса имеют «демократическое право принимать глупые решения».