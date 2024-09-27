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02:52, 27 сентября 2024Мир

Столтенберг заявил о праве стран-членов НАТО принимать глупые решения

Столтенберг: страны-члены НАТО имеют право принимать глупые решения

Фото: Thomas Fure / Reuters

Жители стран-членов Североатлантического альянса имеют «демократическое право принимать глупые решения». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с американской частной аналитической организации CFR.

Столтенберга спросили о выборах в странах-членах Альянса, победители которых выступают против НАТО.

«В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения», — ответил генсек.

Он отметил, что, несмотря на результаты выборов, страны остаются в Альянсе из-за надежды на безопасность под крылом НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия и США могли в прошлом обсудить вопрос расширения Североатлантического Альянса, однако «подобного соглашения никогда не было».

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      Евгений Силаев
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