Столтенберг заявил о праве стран-членов НАТО принимать глупые решения

Столтенберг: страны-члены НАТО имеют право принимать глупые решения

Жители стран-членов Североатлантического альянса имеют «демократическое право принимать глупые решения». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с американской частной аналитической организации CFR.

Столтенберга спросили о выборах в странах-членах Альянса, победители которых выступают против НАТО.

«В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения», — ответил генсек.

Он отметил, что, несмотря на результаты выборов, страны остаются в Альянсе из-за надежды на безопасность под крылом НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия и США могли в прошлом обсудить вопрос расширения Североатлантического Альянса, однако «подобного соглашения никогда не было».