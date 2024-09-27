Столтенберг признал возможность диалога по расширению НАТО

Столтенберг: Россия и США могли обсудить расширение НАТО в прошлом

Россия и США могли в прошлом обсудить вопрос расширения Североатлантического Альянса, однако «подобного соглашения никогда не было». Возможность диалога признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с американской частной аналитической организации CFR.

«Обещала ли НАТО не расширяться? Я видел людей, которые говорили так. Но никогда такого обещания не было. Не было соглашения», — сказал Столтенберг.

По словам генсека Альянса, подобный вопрос обсуждался в 1990 году перед объединением Германии. При этом в итоговых документах не было пункта о невозможности вступления бывшей ГДР в НАТО, подчеркнул Столтенберг.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать вопросы стратегической безопасности только вкупе, а не отдельные их аспекты. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Москва изначально заявляла, что для РФ расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для существования государства.

В июле Песков напомнил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Он отметил, что спецоперация началась как крайнее средство достижения целей РФ.

