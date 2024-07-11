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12:09, 11 июля 2024Россия

Песков ответил на вопрос о готовности России обсуждать стратегическую безопасность

Песков: Россия готова обсуждать вопросы стратегической безопасности только вкупе

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Россия готова обсуждать вопросы стратегической безопасности только вкупе, а не отдельные их аспекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что Москва не будет обсуждать вырванные из контекста отдельные элементы вопросов безопасности.

«Мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств. Но все это должно обсуждаться вкупе», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Москва изначально заявляла, что для России расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для существования государства.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц спрогнозировал сроки окончания специальной военной операции (СВО). По его мнению, спецоперация не закончится осенью, ее завершение произойдет не раньше января 2025 года.

«К осени мы вряд ли обрушим фронт с такой силой, что противник побежит до польской границы. То есть, закончить к этому сроку СВО военным путем вряд ли возможно. А переговорами тем более. Потому что вести их не с кем», — написал военкор.

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      Никита Абрамов
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