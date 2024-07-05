В России спрогнозировали сроки окончания СВО

Военкор Коц: СВО вряд ли завершится осенью, это будет не раньше января 2025 года

Специальная военная операция (СВО) России на Украине не закончится осенью, ее завершение произойдет не раньше января 2025 года. Такой прогноз по срокам окончания конфликта сделал российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«К осени мы вряд ли обрушим фронт с такой силой, что противник побежит до польской границы. То есть, закончить к этому сроку СВО военным путем вряд ли возможно. А переговорами тем более. Потому что вести их не с кем», — написал военкор.

Коц напомнил слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, Верховная Рада полностью подчиняется этому режиму, а потому с ее членами тоже не договориться.

«Попытка подсунуть нам каких-то посредников для диалога — это лукавая уловка, чтобы выиграть время и "улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта"», — считает военный корреспондент.

По его словам, прекращения огня не будет до тех пор, пока не начнутся переговоры на условиях России, а именно вывод украинских войск с присоединившихся территорий и отказ от вступления в НАТО. На такие шаги Киев к осени, по мнению военкора, пойти не решится.

«Кто еще может вести переговоры по Украине? Конечно, США. Но с ними до выборов президента вообще бессмысленно говорить о стратегической безопасности. А значит, до инаугурации в конце января 2025 года и с ними лучше ничего не подписывать. Это, конечно, не значит, что СВО закончится в январе 25-го», — отметил Александр Коц.

Он добавил, что Москва, вероятно, продолжит военные действия до тех пор, пока Киев не поймет, что следующее предложение о переговорах будет на еще менее выгодных для него условиях, поэтому «пора уже соглашаться на то, что дают».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков посоветовал Украине «бежать от НАТО», вместо того чтобы добиваться вступления в альянс. По его словам, чем ближе Украина к НАТО, «тем ярче она будет пылать».