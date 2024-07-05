Российский военкор посоветовал Украине «бежать от НАТО»

Военкор Сладков: чем ближе Украина к НАТО, тем ярче она будет пылать

Украине нужно бежать от НАТО, а не добиваться вступления в альянс. Такой совет дал российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

Так военкор отреагировал на заявление главы миссии Украины при НАТО Натальи Галибаренко изданию Politico о стремлении закрепить «неотвратимый путь республики к членству в НАТО» уже на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

«Мне кажется, в Киеве так и не могут понять причин несчастья украинского народа. Им бежать надо от НАТО, а они не понимают: чем ближе Украина к НАТО, тем ярче она будет пылать», — написал Сладков.

По его словам, присоединение соседней страны к Североатлантическому альянсу будет равноценно объявлению ее «смертельным врагом» России, которого придется «обнулять».

«Украинцы не понимают: первое — их не возьмут; второе — они опять громко зовут беду в дом», — заключил военкор.

Ранее издание Politico написало, что более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО. Как считают аналитики, «Украина может превратиться в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами».