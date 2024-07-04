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23:00, 4 июля 2024Мир

На Западе рассказали о желании Киева насчет вступления в НАТО

Politico: Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина желает получить обещание того, что страна станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко изданию Politico.

«Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО», — отметила она.

Галибаренко также уточнила, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний о предоставлении вооружений со стороны стран Североатлантического альянса.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что изменение риторики Запада в пользу все более частого обсуждения возможности мирных переговоров России и Украины является позитивным сигналом.

Ранее издание Politico написало, что более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО. Как считают аналитики, «Украина может превратиться в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами».

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      Марина Совина
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