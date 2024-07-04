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12:08, 4 июля 2024Мир

В России заметили изменение отношения Запада к украинскому конфликту

Депутат Чепа заявил о растущем числе сторонников мирных переговоров РФ и Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Изменение риторики Запада в пользу все более частого обсуждения возможности мирных переговоров России и Украины является позитивным сигналом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, это может указывать на приближение развязки конфликта.

«Любой конфликт всегда заканчивается переговорами, — сказал Чепа. — Президент России Владимир Путин четко высказывал позицию страны о необходимости переговоров, и это имеет поддержку во многих странах. Запад же понимает, что действия, связанные с санкционной войной, с помощью которой планировалось развалить экономику России, провалились. И дальнейшая эскалация приводит только ко все более серьезным проблемам».

Депутат заметил, что голосов в пользу начала ведения переговоров становится все больше. Позиции Украины, по его словам, слабеют, из-за чего потенциальные переговорные позиции страны становятся слабее с каждым днем.

«Мы слышим заявления президента Украины Владимира Зеленского, но понимаем, что слушать нужно США, их позицию. Также видно, что происходит во Франции, в самих Штатах — это внутренние конфликты, что может повлиять на развитие событий и на Украине. Все говорит о том, что переговоры должны быть. Важно теперь то, кто будет выступать гарантом», — заключил Чепа.

В июне Путин выступил с мирным предложением по Украине. Он назвал два условия прекращения российской стороной огня в зоне проведения специальной военной операции. Одним из них является вывод украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, власти Украины должны будут официально уведомить об отказе присоединения республики к НАТО.

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