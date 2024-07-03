В США призвали послушать Россию и не брать Украину в НАТО

Politico: аналитики призвали не обещать Украине членство в НАТО

Более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО. О призывах прислушаться к позиции Москвы пишет Politico.

Как считают аналитики, «Украина может превратиться в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами». По их мнению, чем ближе Киев к НАТО, тем больше у России мотивации продолжать боевые действия.

9-11 июля в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО, на котором Киеву может быть обещано, что он со временем присоединится к Альянсу. Такого развития событий ожидает, например, президент Украины Владимир Зеленский.